«МИР СПЛИТ СИСТЕМ» — Купить кондиционер в Краснодаре с максимальной выгодой

В современном доме хорошая система кондиционирования становится одной из насущных проблем. В условиях города воздух, поступающий с улицы, нередко загрязнен различными вредными для здоровья примесями. А в сельской местности или в частном секторе воздушные потоки содержат в теплое время года аллергенную пыльцу многих растений, что сказывается на здоровье астматиков, аллергиков и просто часто болеющих респираторными заболеваниями людей. И огромную роль в очистке воздуха играет качество и тип климатического оборудования. Интернет-магазин «МИР СПЛИТ СИСТЕМ» предлагает своим клиентам широкий ассортимент климатической техники разных фирм и широкого ценового диапазона. Качественная техника на любой вкус и кошелек – наш девиз!

Что представляет собой кондиционер (сплит система)?

В отличие от более старых моделей, состоящих из одного узла, современная сплит-система имеет два блока – наружный и внутренний, соединенные трассой из технических трубок. Разделенность повышает эффективность работы во много раз – вывод нагретого воздуха совершается быстрее и качественнее, снижена шумо-производительность. Главное – правильно выполнить монтаж, соблюсти верный угол труботрассы, грамотно закрепить оба блока в соответствии с техникой безопасности. Тогда ваш кондиционер будет служить долго и надежно.

Плюсы современных сплит-систем:

Настенные бытовые кондиционеры при хорошей мощности и охвате немалых помещений производят мало шума. Установив их, можно, как говорится, спать спокойно.

Инверторные кондиционеры постоянно освежают комнаты, в которых установлены. Задается программа с режимом температуры. Воздух доводится до требуемых параметров. А дальше система работает на поддержание требуемого положения дел.

Напольно-потолочные конструкции идеальны для серьезных квадратных метров. Они не только будут выполнять свои прямые обязанности, но и могут стать частью украшения интерьера.

Кассетные варианты применимы там, где мало возможностей закрепить выше перечисленные. Их применяют и в частных домах, и в офисах.

Сплит-система – это современно и эффективно. И не стоит оглядываться назад.

Почему стоит приобретать кондиционеры у нас?

Компания мир-сплит-систем.рф имеет большой опыт в обращении с климатической техникой. Мы часто работаем с производителями напрямую, либо через минимум посредников. Поэтому у нас собрана отличная коллекция кондиционеров и сплит-систем как от ведущих, так и от начинающих, но хорошо себя зарекомендовавших себя производителей по самым оптимальным для покупателя ценам.

Кроме собственно реализации климатического оборудования мы с радостью оформим с клиентами договоры на гарантийное и послегарантийное его обслуживание (профилактику, чистку, ремонт мелкий и не только), а также силами собственных квалифицированных бригад смонтируем купленный товар. Оперативность, профессионализм, честность и уважение мнения и желаний клиента – основные положения, которыми мы руководствуемся. Обратившись к нам, вы получите грамотный подход к решению ваших проблем на всех этапах сотрудничества: от помощи в выборе подходящей модели до предпусковой проверки работы всех систем. А если продолжите нам доверять, то и в дальнейшем, в ходе последующих профилактических мероприятий. Компания «МИР СПЛИТ СИСТЕМ» – это надежный партнер для многих жителей и организаций города Краснодар и Краснодарского края. Присоединяйтесь!