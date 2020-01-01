Купить кондиционер - МИР СПЛИТ СИСТЕМ Краснодар
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Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить «Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» c установкой в день заказа по Краснодару. Все кондиционеры в наличии на складе. Гарантия до 5-и лет.

18 400р.
15900 В наличии
15 900р.

«МИР СПЛИТ СИСТЕМ» — Купить кондиционер в Краснодаре с максимальной выгодой

В современном доме хорошая система кондиционирования становится одной из насущных проблем. В условиях города воздух, поступающий с улицы, нередко загрязнен различными вредными для здоровья примесями. А в сельской местности или в частном секторе воздушные потоки содержат в теплое время года аллергенную пыльцу многих растений, что сказывается на здоровье астматиков, аллергиков и просто часто болеющих респираторными заболеваниями людей. И огромную роль в очистке воздуха играет качество и тип климатического оборудования. Интернет-магазин «МИР СПЛИТ СИСТЕМ» предлагает своим клиентам широкий ассортимент климатической техники разных фирм и широкого ценового диапазона. Качественная техника на любой вкус и кошелек – наш девиз!

Что представляет собой кондиционер (сплит система)?

В отличие от более старых моделей, состоящих из одного узла, современная сплит-система имеет два блока – наружный и внутренний, соединенные трассой из технических трубок. Разделенность повышает эффективность работы во много раз – вывод нагретого воздуха совершается быстрее и качественнее, снижена шумо-производительность. Главное – правильно выполнить монтаж, соблюсти верный угол труботрассы, грамотно закрепить оба блока в соответствии с техникой безопасности. Тогда ваш кондиционер будет служить долго и надежно.

Плюсы современных сплит-систем:

  • Настенные бытовые кондиционеры при хорошей мощности и охвате немалых помещений производят мало шума. Установив их, можно, как говорится, спать спокойно.
  • Инверторные кондиционеры постоянно освежают комнаты, в которых установлены. Задается программа с режимом температуры. Воздух доводится до требуемых параметров. А дальше система работает на поддержание требуемого положения дел.
  • Напольно-потолочные конструкции идеальны для серьезных квадратных метров. Они не только будут выполнять свои прямые обязанности, но и могут стать частью украшения интерьера.
  • Кассетные варианты применимы там, где мало возможностей закрепить выше перечисленные. Их применяют и в частных домах, и в офисах.

Сплит-система – это современно и эффективно. И не стоит оглядываться назад.

Почему стоит приобретать кондиционеры у нас?

Компания мир-сплит-систем.рф имеет большой опыт в обращении с климатической техникой. Мы часто работаем с производителями напрямую, либо через минимум посредников. Поэтому у нас собрана отличная коллекция кондиционеров и сплит-систем как от ведущих, так и от начинающих, но хорошо себя зарекомендовавших себя производителей по самым оптимальным для покупателя ценам.

Кроме собственно реализации климатического оборудования мы с радостью оформим с клиентами договоры на гарантийное и послегарантийное его обслуживание (профилактику, чистку, ремонт мелкий и не только), а также силами собственных квалифицированных бригад смонтируем купленный товар. Оперативность, профессионализм, честность и уважение мнения и желаний клиента – основные положения, которыми мы руководствуемся. Обратившись к нам, вы получите грамотный подход к решению ваших проблем на всех этапах сотрудничества: от помощи в выборе подходящей модели до предпусковой проверки работы всех систем. А если продолжите нам доверять, то и в дальнейшем, в ходе последующих профилактических мероприятий. Компания «МИР СПЛИТ СИСТЕМ» – это надежный партнер для многих жителей и организаций города Краснодар и Краснодарского края. Присоединяйтесь!

Отзывы
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Даниил Алексеенко
Даниил Алексеенко

МИР СПЛИТ СИСТЕМ, спасибо вам за наш кондиционер. Долго не могли найти компанию, которая согласится установить нам кондиционер, так как у нас очень сложный монтаж на 16 этаже, требовались альпинисты, а другие компании просто ставили заоблачные цены, поэтому мы не решались, но позже нашли этих профессионалов. Всё сделали на высшем уровне, красиво и по приятной цене. Спасибо, с вами приятно работать!

Леся Миронова
Леся Миронова

Огромное спасибо консультантам компании МИР СПЛИТ СИСТЕМ за терпение. На днях купили у них кондиционер.   Диспетчеры действительно очень общительные, легко идут на контакт, добросовестные и могут даже пошутить. Благодаря вам нас теперь ежедневно радует наша новая сплит система Ballu, спасибо!

Сергей Сидоренко
Сергей Сидоренко

По своему личному опыту могу с точностью сказать, что кондиционер не заменит никакой вентилятор, веер и тп. Устройство для максимального комфорта человека. Создаёт очень приятную атмосферу, особенно летом. После приобретения в принципе не хочется выходить на улицу. Также имеет красивый современный дизайн и много интересных функций. Большое спасибо компании, советую!

Денис Кушнаренко
Денис Кушнаренко

Сегодня компания "Мир сплит систем" привезла и установила мне кондиционер Electrolux. Обслуживанием и установкой компании доволен. Все сотрудники вежливые и грамотные. Саму сплит систему могу оценить на 5+. Очень удобная в использовании. Дизайн симпатичный, цена приятная. Спаибо большое!

Айгуль Гринкевич
Айгуль Гринкевич

Включила кондиционер, а он перестал работать, клацает и не включатся. Попыталась сам разобраться с проблемой (пульт поклацала), но ничего не получалось. По совету брата решила обратиться в компанию Мир сплит систем. Заказала мастера на дом.  На следующий день приехали специалисты. Оказалось, утечка хладогента. Заправили, теперь всё работает, спасибо!

Ярик Потапов
Ярик Потапов

Кондиционер Электролюкс  радует меня круглыми сутками. Теперь мы с семьёй все выходные валяемся под сплитом и возникает очень приятное чувство и ты представляешь людей шкворчащих на улице. Огромное спасибо!

Новости
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Если вы присматриваетесь к мобильным кондиционерам
Если вы присматриваетесь к мобильным кондиционерам

Некоторые модели имеют ещё более расширенный функционал, например, программу антиплесень, турборежим и пр. Однако нужно отдавать себе отчёт в том, что чем больше режимов и функций, тем выше цена. Компания «МИР СПЛИТ СИСТЕМ» – это надежный партнер для многих жителей и организаций города Краснодар и Краснодарского края. Присоединяйтесь!

Улучшаем качество воздуха в квартире
Улучшаем качество воздуха в квартире

Воздух для человека жизненно необходим. Но и он бывает разного качества. И поэтому не всякий воздух одинаково полезен! Если мы вдыхаем не только кислород и азот, но и еще массу химических элементов, на здоровье это не может не сказаться. Чаще всего закономерна схема: чем больше город, тем грязнее воздух.

О канальном кондиционере
О канальном кондиционере

В отличие от многих иных вариантов, канальные кондиционеры не только охлаждают или нагревают воздух, но и вентилируют помещение. То есть осуществляется не рециркуляция воздуха, а его обновление. В них предусмотрен специальный воздуховод, по которому в смесительную камеру приходит новый, уличный воздух.

Варианты установки кондиционеров в квартире, доме или офисе
Варианты установки кондиционеров в квартире, доме или офисе

Установка кондиционера или сплит-системы – это важный этап в его эксплуатации. От этого шага зависит эффективность и длительность их работы, отсутствие поломок и головной боли у владельцев техники. Компания «МИР СПЛИТ СИСТЕМ» предлагает своим клиентам выбрать вариант монтажа.

Идеальная чистка кондиционера
Идеальная чистка кондиционера

Обязательное время проведения чистки – весна, так как большинство использует кондиционер в жаркое время года. Запомнить это несложно: перед началом эксплуатации, нужно вызвать мастера. Если же сплит-система работает у вас постоянно, то лучше чистить чаще. Самостоятельная очистка не может быть идеальной!

Сплит системы инверторного типа Centek серии Premium
Сплит системы инверторного типа Centek серии Premium

Смысл процесса инвертирования состоит в том, что в блоке сплит-системы имеется специальный преобразователь, который сначала «переделывает» переменный ток из розетки в постоянный, а потом опять в переменный заданной частоты. Благодаря этому и вращение компрессора меняется проще, плавнее и быстрее.

Статьи
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Мобильный кондиционер

Некоторые модели имеют ещё более расширенный функционал, например, программу антиплесень, турборежим и пр. Однако нужно отдавать себе отчёт в том, что чем больше режимов и функций, тем выше цена. Компания «МИР СПЛИТ СИСТЕМ» – это надежный партнер для многих жителей и организаций города Краснодар и Краснодарского края. Присоединяйтесь!

Климатическая система

Совместное применение кондиционирующей и климатической техники даст максимально возможный положительный эффект. Конечно, это мероприятие выглядит затратным. Но соотнесите это с не ухудшающимся со временем здоровьем, вашим и ваших детей, а также с гарантированным сроком эксплуатации техники, и вы поймете, что всё окупится!

Монтаж сплит систем

Здесь имеются некоторые особенности. Наружный блок можно смонтировать с поверхности. Чтобы не располагать коммуникации на фасаде или внутри здания, наружный блок и внутренний монтируют на одном уровне, при условии, что внутренний смонтирован на обратной стороне внешней стены.

Кондиционеры Centek серии CT-65V09

Смысл процесса инвертирования состоит в том, что в блоке Кондиционеры имеется специальный преобразователь, который сначала «переделывает» переменный ток из розетки в постоянный, а потом опять в переменный заданной частоты. Благодаря этому и вращение компрессора меняется проще, плавнее и быстрее.

Чистка сплит систем

Комплексные осмотры включают проверку работоспособности дренажной системы, вариантов протекания хладагента. Посмотрим мы и ребра конденсатора, ведь налипания собираются и на них. Тщательно тестируется нами также теплообменник. Будет осмотрен вентилятор, так как немало проблем возникает именно там. Воздухозаборная решетка и корпус также не останутся грязными.

Канальная система кондиционирования

Еще одним важным моментом является то, что канальные кондиционеры не обеспечивают пропорциональное распределение холода в разных помещениях. Это значит, что при необходимости создания в одной комнате более низкой температуры она автоматически будет снижаться и в других.

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